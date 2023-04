L'Orta Nova chiude con un punto esterno

La stagione dell'Orta Nova si chiude con un pareggio ottenuto sul campo della più quotata Unione Calcio Bisceglie. A Dell'Olio al 14' risponde Nannola dieci minuti dopo, consegnando un punto a mister Di Flumeri. Il torneo degli ortesi si chiude a quota 31 punti con una salvezza ottenuta con un turno di anticipo e con meno tribolazioni rispetto alla passata stagione, conclusasi con una clamorosa retrocessione in Promozione all'esito dei play-out contro il San Marco. Ottenuto il ripescaggio, la dirigenza ortese è comunque riuscita a consegnare a mister Bonetti prima e di conseguenza a Fabrizio Di Flumeri poi una compagine in grado di centrare l'obiettivo ovvio stagionale che era quello della salvezza. Le cose sono andate meglio rispetto alla passata stagione con 31 punti raccolti rispetto ai precedenti 25. Otto vittorie, sette pareggi e undici sconfitte per 41 gol fatti e 55 subiti i numeri raccolti in questo torneo. Ora si potrà programmare la prossima stagione con maggiore tranquillità, ripartendo dallo zoccolo duro di una squadra che si è comunque dimostrata all'altezza del torneo di Eccellenza e che annovera già elementi di categoria. Resta da risolvere il problema campo sportivo. I lavori di riqualificazione di quello di Orta Nova saranno appaltati nelle prossime settimane. Il che significa, presumibilmente, iniziare la prossima stagione disputando ancora le gare casalinghe a San Ferdinando di Puglia.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: Ancona, Cascione (53’Ferrante), Lullo, Andriano (70′ Morra), Monopoli, Bufi, Stancarone, (49’Zinetti), Binetti, Amoroso, Mazzilli (85′ De Marco), Dell’Olio (53′ De Palma). In panchina: Linzalata, Di Pierro, Liso, Saani. Allenatore: Luca Rumma

ORTA NOVA: De Troia, F.Cormio (57′ Pompa), Lamacchia, Daleno, Jarju, V. Valentino (91′ Di Cesare), Di Dedda, Curci (70’Camporeale), Lanzone, Nannola, P. Valentino (91′ Venturino). In panchina: adduzio, Cannone, Capossele, D.Cormio. Allenatore: Fabrizio Di Flumeri

MARCATORI: 14′ Dell’Olio (UCB), 24′ Nannola (ON)

AMMONITI: Jarju (ON), Zinetti (UCB), Camporeale (ON), Binetti (UCB)

ARBITRO: De Benedictis (Bari). ASSISTENTI: Misceo (Bari), Barilè (Brindisi)