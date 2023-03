Manfredonia sempre vincente. Espugnata anche Bisceglie

Il Manfredonia vince, come sempre, ed espugna il campo dell'Unione Calcio Bisceglie per 2-1. Primo tempo combattuto ma i sipontini passano in vantaggio grazie al gol di Lopez al 31', rapido in area sugli sviluppi di un angolo. Non basta la reazione dei padroni di casa nel secondo tempo. Gli uomini di mister De Candia raddoppiano al 63' con Morra, mentre i padroni di casa accorciano le distanze al 78' con Saani. Nel finale doppia ammonizione per Monopoli che lascia l'Unione in dieci. Sipontini sempre primi in classifica a quota 61 punti. A due domeniche dal termine, la Serie D è semplicemente distante giorni.