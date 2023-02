Il Pietra ne prende quattro in trasferta

Bruta sconfitta per il Pietramontecorvino di mister Mennella che perde 4-0 a Rotello contro la Turris Santa Croce. Celeste, Colabella, Vatavu e Cacchione i marcatori per i padroni di casa che battono i rossoneri dei Monti Dauni. In classifica non cambia granché dato che i petraioli mantengono comunque un buon margine di vantaggio sulla zona play-out a 25 punti complici le sconfitte di Castel di Sangro e Virtus Gioiese. L'Aurora Ururi, invece, ha sfruttato ampiamente il "bonus match" contro il Campodipietra travolgendolo per 10-1.