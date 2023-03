Pietramontecorvino sconfitto in trasferta

Brutta sconfitta esterna per il Pietramontecorvino di mister Mennella che perde 3-0 sul terreno del Sesto Campano. Uno stop che non complica la classifica dei rossoneri dei Monti Dauni, attualmente fuori dalla zona play-out con 30 punti. Un margine di 6 punti in più rispetto al Castel di Sangro che di punti, attualmente, ne ha 24 ed è invischiato nella lotta per non retrocedere assieme a Virtus Gioiese e Aurora Ururi. Spacciato il Campodipietra, quasi la Polisportiva Gambatesa. A cinque giornate dalla fine del torneo di Eccellenza molisana, serve solo un piccolo e ulteriore sforzo al Pietramontecorvino per brindare alla salvezza. Un obiettivo tuttavia inferiore rispetto alle ambizioni di alta classifica di inizio stagione.