"Pasticciaccio" San Severo: il Mola vince 3-0 a tavolino

Piove sul bagnato in casa San Severo. Alla classifica già deficitaria dei giallogranata viene meno il punto conquistato il 18 dicembre al "Ricciardelli" contro l'Unione Sportiva Mola. Il giudice sportivo, infatti, ha accolto il ricorso dei baresi che contestavano ai sanseveresi di aver schierato il portiere Ndiaye e il centrocampista Joof, al momento della gara non schierabili poiché non ancora tesserati. In realtà, da ulteriori approfondimenti, è emerso che Ndiaye era stato tesserato il 17 dicembre e quindi era schierabile. Joof, invece, è stato tesserato il 19 dicembre e quindi non poteva essere schierato in campo. In virtù di questa "svista", il San Severo paga dazio. Tre a zero a tavolino per il Mola che balza al quarto posto a 28 punti. La squadra di mister Rufini, invece, scende a quota 16, a pari merito con l'Orta Nova, terzultimo. Insomma: il San Severo è adesso in zona play-out, a tre punti dalla coppia Borgorosso Molfetta-Polimnia (che ha battuto proprio il San Severo per 1-0 domenica scorsa).