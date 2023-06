Rivoluzione a San Severo: Roberto Maffucci nuovo allenatore. E Rufini resta "in orbita" giallogranata

Un fiume in piena. Danilo Rufini si congeda dalla panchina del San Severo ma non dal San Severo né da San Severo. Lui, cosentino di nascita e sanseverese di adozione per aver messo su famiglia della città dell’Alto Tavoliere, ci ha messo la faccia, ieri, in conferenza stampa, per spiegare le ragioni che lo porteranno ad essere vicino al San Severo ma non più allenatore dei giallogranata.

"Motivi di carattere personale e familiare, mi porteranno lontano da casa – ha spiegato Rufini. Una scelta maturata nel tempo e per la quale di certo hanno influito anche le vicissitudini della stagione appena trascorsa. Ero tornato dopo gli anni d’oro culminati con la promozione in Serie D del 2011 e, dopo tanti anni bui, si voleva riportare la società in D. Ho accettato di guidare il San Severo nella passata stagione anche perché convinto dal progetto di costruzione della tribuna e del rifacimento terreno di gioco del “Ricciardelli”, ma non si è avverato nulla di quanto mi era stato promesso. Eppure sono rimasto nonostante le richieste, quando a dicembre siamo rimasti praticamente soli. Mancava tutto, la squadra costruita in estate e in grado di puntare alla promozione si è sfaldata né posso dar torto ai calciatori che hanno deciso di abbandonare il San Severo per accasarsi altrove nel corso del mercato invernale. Nonostante ciò, ci siamo rimboccati le maniche, assieme ai confermatissimi mister Ciofi e Napolitano, facendo anche i magazzinieri pur di garantire la prosecuzione del campionato al San Severo con dirigenti dimissionari (Marino e Bisceglie) e una situazione economica a dir poco grave. Abbiamo guidato i furgoni per le trasferte, non abbiamo neanche potuto pranzare in molte circostanze prima di disputare le partite. Sarei andato via anche io se non fossi legato visceralmente a San Severo. Abbiamo riformato un settore giovanile e una scuola calcio che erano praticamente inesistenti fino a portare, nei giorni scorsi, 90 ragazzi sanseveresi a disputare un torneo in Calabria – racconta Rufini che ringrazia – il direttore sportivo Faccilongo che lo scorso inverno ci ha dato una mano per ricostruire la squadra. Era l’anno del centenario e lo abbiamo salvato con una salvezza ottenuta con tre giornate di anticipo. Abbiamo lanciato giovani locali che hanno fatto bene e che continueranno a far parte del progetto giallogranata. Voglio inoltre ringraziare i tifosi per il sostegno che non ci hanno fatto mai mancare. Ora una base societaria c’è, si è ricreata attorno ad alcuni soci storici, ma abbiamo bisogno di ulteriori forze nuove. Non possiamo fare un campionato di vertice se prima non si provvede a riqualificare il “Ricciardelli”. Rufini conclude entrando nel merito delle scelte tecniche in vista della prossima stagione: “Chi mi succederà farà bene. Mister Maffucci e mister Sementino sono competenti e hanno tutta la mia approvazione. Sono le persone giuste per dare nuove motivazioni alla piazza. Sarò il primo tifoso del San Severo. Adesso mi appello a tutti gli imprenditori locali. I tanto contestati Marino e Bisceglia, dimissionari a dicembre e adesso defilati del tutto, non possono essere più un alibi. Perché già a dicembre, se veramente fossero stati loro il problema, si poteva subentrare e nessuno lo ha fatto. Di certo chi arriverà troverà una società sana che in 4 anni salderà il proprio debito, peraltro irrisorio, con Equitalia. Si è fatto tanto con e per il basket a San Severo ma si deve fare anche per il San Severo Calcio, che è comunque un veicolo sociale. Ogni bambino deve sognare di giocare nel San Severo e vivere questo sogno in un contesto che non sia frammentato come lo è oggi”, ha concluso Rufini.

San Severo ha più società calcistiche. Una “scissione dell’atomo” tipicamente italiana anche in contesti dove a stento si riuscirebbe a tirar su una sola e decente squadra di calcio che rappresenti una città.

Emozionata Belen Sosa, neo direttore sportivo dei giallogranata al “battesimo di fuoco” in un club comunque di prima fascia del calcio dilettantistico pugliese: “Ho sempre seguito l’Eccellenza Puglia e so quanto sia importante la piazza di San Severo. Ci apprestiamo a disputare un torneo difficile con tante retrocessioni (6 per via della riunificazione dei gironi A e B in un solo torneo dal 2024/2025, ndr). Punteremo sui giovani del San Severo che già sono emersi nella passata stagione a cui aggiungere calciatori con maggior esperienza che possano aiutarli a crescere. Vogliamo il massimo appoggio da parte di tutti perché solo se restiamo uniti possiamo raggiungere gli obiettivi. A breve incontreremo il sindaco Miglio per discutere del campo sportivo, nella speranza di ottenere risposte positive”.

Roberto Maffucci, che da calciatore ha esordito in Serie A nella Reggina e ha giocato anche nel Foggia edizione 2005/2006 in Serie C1/B, è alla sua prima esperienza da allenatore. Proviene da un quinquennio col Real Siti, come secondo di Pino Lo Polito, e sarà affiancato da Pierluigi Sementino, trent’anni, nella seconda parte della passata stagione con il San Severo, da calciatore, dopo una carriera da difensore che lo ha visto indossare più casacche di squadre della Capitanata in D e in Eccellenza. Assieme a loro ci saranno Marcello Ciofi, confermatissimo preparatore dei portieri, e Antonio Napolitano, allenatore della Juniores.

“Conosco da anni Danilo ed è persona perbene e capace – ha affermato mister Maffucci - Se sono qui è perché sia lui che il direttore Sosa hanno creduto in me ritenendomi all’altezza dopo ciò che ho dimostrato. Parto sulla panchina di una piazza importante come San Severo dopo una esperienza di cinque anni come allenatore, da vice di mister Lo Polito che ringrazio assieme al Real Siti per avermi fatto crescere. Ora inizia un nuovo percorso. Sono prima uomo che allenatore e darò il massimo per guidare una squadra di giovani. Non mi piace puntare su calciatori anziani che magari verrebbero a strappare ultimi esosi stipendi prima di ritirarsi. Altrettanto sicuramente l’esperienza sarà un valore di cui dovremo dotarci. Ma si tratterà di elementi esperti giusti nei ruoli giusti. Non siamo ricchi ma abbiamo sicuramente le risorse necessarie per centrare una salvezza tranquilla”, ha concluso il neo allenatore del San Severo.