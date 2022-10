San Severo bloccato in casa dal Real Siti

Il San Severo prosegue la propria marcia a singhiozzo. Dopo aver subito l'eliminazione in Coppa Italia di categoria ad opera del Manfredonia in settimana, oggi pomeriggio è toccato alla "legione straniera" del Real Siti imbrigliare i giallogranata di mister Rufini da cui ci si sarebbe aspettati qualcosa in più per le potenzialità dell'organico costruito in estate. Al "Ricciardelli" passano in vantaggio i verdazzurri di Stornara al 42' con Alexis Ramos. Poi ci pensa il solito Trotta dagli undici metri al 67' a salvare capra e cavoli per i suoi.

SAN SEVERO: Carella, Caruso, Morra A., Trotta, Salvemini, Stoppiello (41’ Martignetti), Siclari (62’ Morra C.), De Vita (89’ Camporeale), Rubino, Botticelli, Cannarozzi. In panchina: Leuci, Priore, Liso, Rossetti, Lubrano, Fantasia. Allenatore: Danilo Rufini

REAL SITI: Lutzardo Sierra, De Vera (82’ De Vera), Jammeh, Reddavide, Ndumu Morales (63’ Bayo Sarr), Conversano, Cannone, Barrasso (56’ Da Silva Costa), Ramos Lopez, Alves Da Silva, Cabrera. In panchina: Miranda Pocai, Renna, Fanelli, Panella, Mimardi, Gennariello, Ferrandez. Allenatore: Giuseppe Lo Polito

RETI: 42’ Ramos Lopez (RS), 67’Trotta su rigore (SS)

AMMONITI: Reddavide (RS), Salvemini (SS), Rubino (SS), Ramos Lopez (RS), Cannarozzi (SS), Ndumu Morales (RS)