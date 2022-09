Super Trotta e il San Severo batte il Polimnia

Il San Severo conquista i suoi primi tre punti in campionato e lo fa davanti al proprio pubblico. I giallogranata di mister Rufini conquistano l'intera posta in palio al "Ricciardelli" contro il Polimnia. Ci pensa bomber Trotta a salire in cattedra e a liquidare la pratica polignanese. L'ex Manfredonia va a segno di prepotenza al 27' quando arpiona una palla in area, si libera del suo marcatore e con un gran destro infila il portiere Pellegrini. I baresi, però, rispondono con D'Amico e pervengono al pareggio. Nella ripresa la perla: ancora Trotta mette nell'angolo alla destra di Pellegrini con un magistrale calcio di punizione.

In settimana i sanseveresi del presidente Dino Marino si sono ulteriormente rafforzati con gli arrivi di Giuseppe Villani, un ritorno, nella passata stagione all'Apricena prima e al Guglionesi poi. In carriera, l'attaccante classe 1993 cresciuto nel Foggia, ha indossato le casacche di Montenero Val Cocchiara, Turris Santa Croce, Santeliana, Real San Martino, Gallipoli, Nettuno, Scordia, Passo Cordone, Termoli e Manfredonia. Oltre a lui ha firmato anche Davide Liso, centrocampista classe 2003, cresciuto nel Bisceglie e che, nella passata stagione, è sceso in campo 24 volte in Serie D con la casacca nerazzurrostellata, peraltro agli ordini di mister Rufini.