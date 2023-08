San Severo: Luigi Ditommaso lascia

Prima tegola sul San Severo che perde Luigi Ditommaso, annunciato solo pochissime settimane fa come nuovo direttore generale del club giallogranata. Un addio polemico e che fa sorgere interrogativi circa il nuovo corso del cub della città dell'Alto Tavoliere che non sembra trovare pace.

Di seguito la sua dichiarazione

"Ho deciso che non sarò direttore generale del San Severo Calcio per il campionato 2023/2024. Malgrado iniziali approcci con la società e notizie sui giornali circa il mio impegno professionale, devo oggi annunciare che il rapporto non s'è concretizzato. Mi sarei impegnato con passione e consapevolezza, oltre che con la consueta serietà profusa nelle mie attività. Avrei formalizzato ed inaugurato un percorso leale, in presenza di un progetto sportivo e societario di crescita, chiaro, solido e duraturo. Non ravvisandone le condizioni, dopo settimane di paziente lavoro ed attesa, oggi ritengo di dover definitivamente porre termine all'avventura sanseverese. Lo faccio con chiarezza e gratitudine nei confronti di quanti, a San Severo, hanno salutato il mio arrivo con favore, affetto ed entusiasmo: gli stessi sentimenti che hanno animato anche me. Auguro ai tifosi sanseveresi, al San Severo Calcio, ai tecnici ed i calciatori una stagione foriera di soddisfazioni".