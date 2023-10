Terremoto San Severo: si dimettono mister e "diesse"

C'era da aspettarselo. E non per le quattro sconfitte di fila rimediate nelle prime quattro giornate di campionato nel girone A di Eccellenza pugliese. Ma perché era chiaro sin da questa estate che, anche in questa stagione, il San Severo avrebbe sofferto. Non tanto sul piano squisitamente tecnico, considerato che i giallogranata riescono comunque a disporre di rose adatte alla categoria, ma perché, all'orizzonte, restavano le nubi che, da troppo tempo, si addensano sul sodalizio sanseverese.

Logica conseguenza le dimissioni del direttore sportivo, Belen Sosa, e del mister Roberto Maffucci. I quali, sui loro rispettivi profili Facebook, hanno comunicato ufficialmente la loro scelta e non le hanno certo mandate a dire.

"Già da giorni ho maturato la decisione sofferta di lasciare il San Severo - scrive Belen Sosa - Infatti domenica, pur aiutando nelle questioni burocratiche per il bene dei ragazzi, ho deciso di non andare alla partita. Quando in estate sono stata contattata, abbiamo scelto una squadra giovane anche perché con le risorse prospettate solo così eravamo obbligati a fare, ma neanche queste somme abbastanza irrisorie per la categoria sono state corrisposte. Ad oggi i giocatori non hanno ricevuto nessuno stipendio; i ragazzi che vengono da fuori non hanno potuto risiedere a San Severo e dal 7 agosto fino al 18 settembre hanno vissuto a Castelnuovo dovendosi spostare quotidianamente per gli allenamenti. Questo per dimostrare la piena disponibilità dei ragazzi di adattarsi a quanto proposto dalla società, nonostante i sacrifici e le spese quotidiane. Sono state fatte da qualche socio promesse in merito ai pagamenti la scorsa settimana, ma ad oggi mai rispettate sia nei confronti dei giocatori sia nei confronti dello staff (me compresa). I giocatori hanno ricevuto solo i rimborsi benzina, anche se non regolari. È ovvio che l'entusiasmo che si era creato dopo il passaggio di turno in Coppa contro il quotato San Marco, nonostante le prime due sconfitte in campionato molto ben giocate, si è affievolito e azzerato e si è ben visto nella sconfitta di Polignano quanto la squadra era irriconoscibile. Io ho fatto, o almeno ho cercato di fare, da direttore sportivo, direttore generale, team manager, segretario ecc. per cercare di portare questa situazione avanti per il bene dei ragazzi e della città stessa, ma il bene del San Severo sembra interessare a pochi: il sig.Sindaco, dopo le foto estive, non risponde al telefono. Si è chiesto aiuto anche all'assessore allo sport ed entrambi non hanno neanche acquistato (nonostante i ripetuti inviti) una fidelity card (25 euro). Ricordo che in questa stagione non ci si salva arrivando terzultimi come nella scorsa, ma questo non ci ha mai spaventati, anzi. Tuttavia siamo al 4 ottobre e i giocatori (che ripeto, hanno iniziato le attività il 7 agosto) non hanno ricevuto nulla tranne i rimborsi benzina e dei contributi per il cibo per coloro che vengono da fuori. Anche il fornitore tecnico risulta non essere stato pagato nonostante abbia fornito già buona parte del materiale. Ringrazio il mister Maffucci per l'impegno, ben oltre le mansioni del classico allenatore, avendo trattato sempre i giocatori come figli, ed i tifosi. Spero che il mio gesto sofferto faccia svegliare la società, gli imprenditori e l'amministrazione comunale, in quanto avere una società in Eccellenza Pugliese deve essere considerata una grande risorsa e non un peso. Che questo serva almeno a risolvere le pendenze con i giocatori, il mister ed il fornitore tecnico. In queste condizioni purtroppo è impossibile cercare di fare calcio".

"Facendo seguito a quanto comunicato dal direttore sportivo Sosa, mi unisco a quanto da lei detto, e mi trovo anche io a dover comunicare la mia decisione sofferta di dover lasciare i ragazzi (a cui rimarrò sempre vicino in futuro) ed il San Severo. Purtroppo, nonostante abbiamo fatto di tutto per superare le mancanze della società, risulta impossibile continuare a lavorare in modo sereno in queste condizioni. Ringrazio Belen Sosa che mi ha fortemente voluto, i tifosi per la vicinanza e i ragazzi che hanno sempre dato tutto, in campo e fuori", ha scritto Roberto Maffucci.

Intanto, il San Severo ha ufficializzato Roberto Fanelli, medico, quale nuovo presidente del club.