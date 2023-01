Risorge il San Severo

Finalmente il San Severo di mister Rufini si riconcilia con i tre punti e lo fa davanti al proprio pubblico. Al "Ricciardelli" vincono i giallogranata per 2-1 contro il più quotato Canosa di mister Olivieri. E' una doppietta di Francesco Grumo a regalare una vittoria importantissima ai sanseveresi in chiave salvezza. Eppure sono i canosini a portarsi avanti nella ripresa con il classico gol dell'ex, Trotta (ex assieme a Salvemini e Fabio Lamatrice che pure hanno fatto parte della rosa del San Severo in questa stagione), prima dei due gol messi a segno da Grumo. Con questa vittoria il San Severo passa a quota 19, si tiene a tre punti dalla zona play-out e tallona a un punto di distanza il tandem Borgorosso Molfetta-Polimnia.

Mercato sempre attivo in casa giallogranata. A rinforzare la difesa arriva Pierluigi Sementino, classe 1993, calciatore dalla lunga militanza in Eccellenza e Promozione con le casacche di Atletico Vieste, Manfredonia, Di Benedetto Trinitapoli, Real Siti, Sporting Ordona e Carapelle. Cresciuto nel Manfredonia prima e nel Foggia poi, ha anche giocato in Serie D con Angelo Cristofaro e Potenza.