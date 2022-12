Il San Severo perde un altro pezzo

Emorragia prevedibile in casa San Severo. La crisi societaria non poteva che avere riverberi sulla rosa a disposizione di mister Rufini, al momento unico condottiero di una nave alla deriva. Dopo bomber Trotta, Salvemini, Leuci e Cordisco se ne va anche Alessandro Morra, esterno classe 1999, unico superstite "over" della passata stagione e autore di due gol in nove apparizioni in giallogranata in questa prima parte di torneo. Formalizzato in queste ore l'accordo con l'Unione Calcio Bisceglie.