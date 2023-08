Conferma d'esperienza in attacco per il San Severo

Si può sostanzialmente definire l'unico superstite della passata stagione, se si ecludono i "baby" Naqe, Rufini e Bosco e il quasi ex under Fantasia. Giuseppe Villani, attaccante classe 1993, farà parte del San Severo anche per la prossima stagione. Si tratta dell'elemento anagraficamente più anziano di una rosa dove non manca la "colonia straniera" su cui punta il "diesse" Belen Sosa e che ha iniziato la preparazione lunedì al "Ricciardelli". Nella passata stagione, ha collezionato undici presenze e messo a segno tre gol. Cresciuto nel Foggia, ha poi militato con Montenero Val Cocchiara, Turris Santa Croce, Santeliana, Madre Pietra Apricena, Real San Martino, Gallipoli, Nettuno, Scordia, Passo Cordone, Termoli, Manfredonia e Real Guglionesi. Ha già indossato la casacca giallogranata dal 2012 al 2014.