Il San Severo ufficializza un altro attaccante

Anche il San Severo, ormai, abbonda in attacco. In giallogranata arriva con la formula del prestito dall'Audace Cerignola Samuele D'Aloia, classe 2005. L'under va ad aggiungersi in un reparto che conta già su Dascoli, Villani, Fantasia, Ferrandez, Pires, Cabrera e Santana. Intanto, ieri, prima uscita stagionale per la squadra dell'Alto Tavoliere che, in amichevole, ha perso 6-0 a Termoli contro un avversario di categoria superiore (Serie D).