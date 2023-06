Primo colpo per il San Severo

Francasco Barrasso, centrocampista classe 2000, 17 presenze e tre gol nell'ultimo torneo di Eccellenza Puglia girone A con la casacca del Real Siti è il primo rinforzo del San Severo. Come prevedibile, il neo direttore sportivo Belen Sosa porta in dote un calciatore reduce dall'esperienza con i verdazzurri. E non sarà l'unico. Facile ipotizzare che i sanseveresi, per la prossima stagione, si giocheranno il campionato, ad esempio, con un maggior numero di stranieri provenienti proprio dalla squadra di Stornara. Intanto, il primo colpo parla italiano e si tratta di un mediano di spessore. Cresiuto nel Cerignola, ha giocato con il Barletta nella stagione 2018/2019 in Eccellenza collezionando 14 presenze e un gol, nel Molfetta, sempre nella "premier league" pugliese nella stagione successiva, per 18 presenze e due reti, nel Cerignola in Serie D nel 2020/2021 con 18 presenze e nella Di Benedetto Trinitapoli, di nuovo in Eccellenza, nel 2021/2022, dove ha messo a segno due marcature in 18 apparizioni.