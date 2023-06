San Severo: confermati due under e arriva un portiere

Il San Severo punterà forte sugli under a cui affiancare qualche elemento di esperienza per centrare una tranquilla salvezza. Non pochi sono stati gli elementi che hanno esordito in giallogranata nell'ultimo torneo di Eccellenza Puglia girone A. Tra questi, due si sono appena guadagnati la conferma. Si tratta di Simone Rufini, classe 2006, difensore centrale prodotto del vivaio sanseverese, e Gaetano Bosco, attaccante classe 2005, che ha messo a referto una apparizione nella passata stagione dopo essere cresciuto nell'Eagles San Severo.

Tra i pali arriva Lorenzo De Carlo, classe 2002, nella seconda parte della passata stagione al Real Siti. Cresciuto nei settori giovanili di Renate, Casatese, Giana Ermimio e Tritium, ha militato in Serie D con la stessa Tritium e con il Legnano prima delle esperienze in Eccellenza con il Club Milano e in Promozione con l'Unione Calcio Basso Pavese.