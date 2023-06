Primo volto straniero per il San Severo

Il San Severo ha concluso l'accordo per l'ingaggio dell'esterno difensivo Emilio Vega. Classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Las Palmas (neopromosso nella Serie A spagnola), oltre che in quello del Diocesano. Nelle ultime stagioni ha indossato le casacche del San Fernando e Panaderia Pulido, sempre in Spagna. Ha giocato da protagonista in Segunda B (la Serie C spagnola) scendendo in campo anche in Copa del Rey contro la Real Sociedad.

"Atleta di pregevole fattura, Vega è un terzino destro di spinta, veloce, tecnico, con grande visione di gioco e molto incisivo e sono certa che farà divertire i tifosi", afferma il direttore sportivo Belen Sosa, che pesca ancora in Spagna con la speranza di replicare i successi ottenuti nelle ultime due stagioni al Real Siti della "colonia straniera" dove non pochi sono stati gli "ispanici" a emergere sul campo.