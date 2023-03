Tris casalingo per il San Severo

Il San Severo vince nettamente al "Ricciardelli" contro il Borgorosso Molfetta. Termina 3-0 per i giallogranata di mister Rufini che vanno a segno nel primo tempo con Grumo e Burdo e chiudono i conti nella ripresa con Papagni. In classifica, salvezza ormai ampiamente acquisita per i sanseveresi che occupano attualmente la quart'ultima posizione a 29 punti, due in più dei "cugini" dell'Orta Nova e del Real Siti terzultimi. Certo, le ambizioni di inizio stagione erano ben altre. Ma per come si erano messe le cose, il San Severo ha compiuto una mezza impresa.