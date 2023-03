Il San Severo cade al "Ricciardelli" contro il Bisceglie

Prevedibile. Il San Severo di mister Rufini (ex di giornata) perde in casa al "Ricciardelli" contro il Bisceglie degli ex De Vivo e Pissinis. Nerazzurrostellati che mantengono il secondo posto in classifica e tengono a debita distanza il Corato, sempre in agguato, a tre punti. Per i giallogranata un passo falso che comunque non fa male visto che Canosa e Real Siti hanno perso e l'Orta Nova ha pareggiato. A segno bomber Di Rito al 39' e Bonicelli al 60'.