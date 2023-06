Colpo San Severo: il nuovo direttore sportivo è donna

Il San Severo piazza il colpo a sorpresa a poche ore di distanza dall'addio con Tommaso Faccilingo e presenta il nuovo direttore sportivo: Belén Sosa. Nata in Spagna, laureata presso l'Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nell'anno 2010 svolge il progetto Erasmus presso l'Università del Molise per trasferirsi definitivamente in Puglia nell'anno 2011. E' abilitata alla professione forense in entrambi Paesi, in Italia dal 2014. Ha organizzato il primo Campus in Italia del Villarreal CF che aveva appena vinto l'Europa League contro il Manchester United. Alla sua collaborazione ed esperienza si devono gli arrivi in Italia di giocatori spagnoli, provenienti dai settori giovanili professionistici come l'UD Las Palmas (squadra che dalla prossima stagione militerà nella serie A spagnola). Prove tangibili se ne sono avute in Capitanata in queste ultime due stagioni: su tutti il Real Siti (dove era direttore sportivo Dario Di Giacomo, nel frattempo accasatori al Termoli in Serie D) dove una vera e propria "colonia straniera" ha avuto modo di cimentarsi con il calcio italiano. E non pochi sono stati i calciatori che sono riusciti ad emergere e che proseguono e proseguiranno la loro esperienza italiana anche in categorie superiori. Da Kilian Hernandez a Sebas Bentos, da Diego Garcia a Gino Ferrandez e Gabriel Alves.

“Sono molto felice di essere in una piazza calcistica così storica e prestigiosa come quella di San Severo - afferma Belen Sosa - Una piazza con una tifoseria da invidiare per tutti. Ringrazio tutti i soci per la fiducia che cercherò di ripagare cercando il meglio per la squadra e la società in qualsiasi momento. Ci apprestiamo ad un campionato difficile e particolare, visto il futuro ritorno al girone unico (dal 2024/2025 ndr), pertanto sarà fondamentale avere le idee chiare sul nostro progetto. Partiremo dai giovani di San Severo, affiancando loro giocatori d'esperienza che possano valorizzarli maggiormente e guidarli. Chi verrà a San Severo dovrà sempre onorare la storica maglia che indossa e la tifoseria”.