San Severo: Belen Sosa lancia l'azionariato popolare

Prosegue l'impegno del San Severo che, dopo aver già avviato con anticipo la programmazione tecnica per la prossima stagione, sta cercando adesso di favorire, con spirito di fattiva collaborazione, l'avvio di tutte le opere infrastrutturali utili al miglioramento del "Ricciardelli". In tal senso, ieri, è avvenuto l'incontro istituzionale a "Palazzo Celestini" tra il "diesse" Belen Sosa, a capo della delegazione giallogranata composta, tra gli altri, da mister Maffucci e mister Ciofi, con il sindaco Miglio e l'assessore allo Sport Carrabba.

Soddisfatta la neo dirigente dei giallogranata che sta, col passare dei giorni, imponendosi sempre più come punto di riferimento del club sanseverese. "Abbiamo illustrato alle autorità cittadine i nostri programmi e gli obiettivi stagionali. Non ho esitato a segnalare talune criticità che a nostro avviso potrebbero essere risolte a breve termine. Un incontro, il primo ufficiale stagionale con il sindaco Miglio e l'assessore Carrabba, che a nostro avviso è stato fruttuoso in termini di primi riscontri. Su tutti, in primis, l'impegno del primo cittadino affinché la situazione lavori dell'impianto sportivo possa sbloccarsi il prima possibile. Come sodalizio che rappresenta la nostra città nel massimo campionato regionale, possiamo quindi dichiararci pienamente soddisfatti per l'accoglienza ricevuta e per le risposte che ci sono state fornite. È così che, con l'appoggio del sindaco e dopo aver provveduto già il mese scorso a mettere in regola la situazione debitoria aderendo alla rottamazione di alcune esigue pendenze relative alle scorse stagioni, il San Severo Calcio è pronto ad affrontare il prossimo difficile campionato di Eccellenza con positività ed ottimismo. Con l'occasione, inoltre, è doveroso ribadire che se qualche imprenditore volesse supportare il progetto sportivo del club, troverebbe sicuramente le porte aperte. Il nostro obiettivo sarà quello di coinvolgere quante più persone con piccole quote societarie. Per noi questo è il primo passo verso un futuro in cui l'azionariato popolare e la partecipazione di grandi, medi e piccoli imprenditori, diverranno le basi per dare solidità e stabilità societaria, oltre ad una gestione condivisa da tutti".