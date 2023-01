Un arrivo e una partenza per il San Marco

Nessuna rivoluzione in casa San Marco. La nuova ventata societaria punta evidentemente al consolidamento del progetto portato tenacemente avanti da mister Iannacone in questi anni. La salvezza non dovrebbe essere affatto un problema. Consolidarsi per ripartite con nuove ambizioni nella prossima stagione passa necessariamente attraverso il mantenimento di una ossatura di base. Che i celestegranata, in verità, hanno già da alcune stagioni considerato che non pochi componenti della rosa giocano nella squadra garganica da molto tempo. A fronte delle partenze dell'attaccante Albano, passato al Foggia Incedit e della coppia Cavorsi-Cristofaro (difensore il primo che torna alla base e centrocampista il secondo, ceduto nei giorni scorsi) passata al Real San Giovanni, sono arrivati due pezzi pregiati come Stoppiello sulla trequarti dal San Severo e soprattutto bomber Ruggieri in attacco, di ritorno dal Castelvetro. Difesa puntellata con l'ex viestano Sicuro, mediana con Rinaldi, altro ex Atletico Vieste e attacco ulteriormente impreziosito con gli arrivi dell'ex Apricena Caruso prima e Alessandro Azzarone, classe 2006, nei giorni scorsi. L'under proviene dall'esperienza con la Polisportiva Gambatesa nella seconda parte della passata stagione dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Teramo.

Di seguito l'attuale rosa del San Marco

SAN MARCO – Allenatore: Marcello Iannacone

PORTIERI

Antonio Coppola (Confermato – 1977)

Matteo Petruccelli (Cresciuto nella società – 2004)

Antonio Rubino (Cresciuto nella società – 2004)

Giovanni Silvestri (Proveniente dall’Aurora Ururi – 1995)



DIFENSORI

Paolo Augelli (Confermato – 1985)

Luigi De Cesare (Confermato – 1985)

Alessandro Fiorentino (Confermato – 1992)

Giovanni Gravina (Confermato – 2003)

Salvatore Grifa (Proveniente dal Real San Giovanni – 2004)

Michele Montemitro (Proveniente dall’Apricena – 1999)

Samuele Sicuro (Proveniente dall’Atletico Vieste – 2003)



CENTROCAMPISTI

Angelo Colella (Proveniente dall’Atletico Vieste – 1987)

Andrea Grifa (Confermato – 2005)

Michele Iannacone (Cresciuto nella società – 2006)

Michele Menicozzo (Confermato – 1987)

Nazario Nardella (Confermato – 1981)

Ciro Polignone (Confermato – 2003)

Daniele Rinaldi (Proveniente dall’Atletico Vieste – 2004)

Matteo Stoppiello (Proveniente dal San Severo – 1992)



ATTACCANTI

Alessandro Azzarone (Proveniente dalla Polisportiva Gambatesa - 2006)

Alberto Caruso (Proveniente dall’Apricena – 2003)

Michele Coco (Confermato – 1990)

Francesco Dragano (Proveniente dall’Aurora Ururi – 2003)

Domenico Ruggieri (Proveniente dal Castelvetro – 1998)

Lorenzo Salerno (Confermato – 1988)

Francesco Viola (Proveniente dall’Aurora Ururi – 2001)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Costanzo Cavorsi (D) (Proveniente dal Real San Giovanni e poi ceduto allo stesso – 2004)

Luigi Cristofaro (C) (Confermato e poi ceduto al Real San Giovanni – 1995)

Giovanni Albano (A) (Proveniente dall’Atletico Vieste e poi ceduto al Foggia Incedit – 2000)