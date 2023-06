Altre due conferme in casa San Marco

Altri due rinnovi in casa San Marco. Dopo quelli di Menicozzo e bomber Salerno, tocca al portiere Giovanni Silvestri e al difensore Luigi De Cesare.

Silvestri, classe 1995, ha difeso la porta dei celestegranata in 21 circostanze nella passata stagione di Eccellenza Puglia girone A. Arrivato la scorsa estate dall'Aurora Ururi, con cui ha giocato tre stagioni tra Eccellenza e Promozione, vanta anche con Guglionesi, in Eccellenza, Isernia, Civitanovese, Bojano e Termoli in Serie D.

Per Di Cesare, invece, si tratta ormai di consuetudine. La prossima, infatti, sarà la sua decima stagione consecutiva in maglia garganica. Nella passata stagione ha giocato 24 partite segnando un gol. Complessivamente, il classe 1985, vanta più di 200 presenze con i celestegranata condite da 18 reti. In carriera ha anche giocato con Ariano Irpino, Ostuni, San Severo e Alexina.

Infine, anche lo staff di mister Iannacone potrà contare su due conferme: quella del preparatore atletico Antonio Parisi e quella del preparatore dei portierei Daniele Rubino.