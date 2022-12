San Marco di misura sul Polimnia. Real Siti battuto a Bisceglie

Basta un calcio di rigore di bomber Salerno per liquidare la pratica Polimnia, regalare i tre punti al San Marco e piazzarlo a quota 20 alla fine del 2022, insieme al Real Siti, con l'etichetta di squadra rivelazione del torneo. Sicuramente ha contribuito la nuova ventata di freschezza economica in seno alla società per far decollare il progetto portato tenacemente avanti da mister Iannacone. E l'arrivo di Matteo Stoppiello, centrocampista offensivo classe 1992 proveniente dal San Severo dove ha collezionato sette presenze nella prima parte della stagione, è la testimonianza della volontà di crescere da parte dei celestegranata.

Il Real Siti, invece, chiude l'anno solare con una sconfitta, sia pur di misura, a Bisceglie. Preventivabile e che non sminuisce di una virgola l'ottimo lavoro svolto finora da mister Lo Polito alla guida di una nutrita "colonia straniera" che sta sfornando elementi interessanti. Primo tra tutti bomber Alexis Ramos.