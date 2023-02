Il San Marco riacciuffa il Mola

Oggi non c'era la neve al "Tonino Parisi". Ma un suo delegato: il burian. A ricordare a San Marco e Mola che comunque siamo in inverno. Le due squadre, nel recupero della gara che non si era disputata il 22 gennaio, condividono il freddo e si spartiscono la posta in palio. Termina uno pari con i baresi che passano in vantaggio con Palmisano su calcio di rigore. Ci pensa poi bomber Salerno a raddrizzare le sorti dell'incontro. In virtù di questo risultato, i celestegranata di mister Iannacone proseguono la navigazione in acque tranquille a metà classifica raggiungendo a quota 24 punti il Canosa e il Real Siti, lasciando il Borgorosso Molfetta a quota 23.