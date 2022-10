Al Manfredonia il derby contro il San Marco e il primato solitario

Il Manfredonia batte il San Marco al "Tonino Parisi" e conquista la vetta in solitaria del girone A di Eccellenza pugliese dopo quattro giornate di campionato. Complice il pareggio casalingo a reti bianche del Bisceglie contro il Foggia Incedit, la squadra di mister De Candia si ritrova a punteggio pieno con 12 punti, tre in più dei biscegliesi. I biancocelesti chiudono la pratica sammarchese in 25 minuti grazie al fulmineo vantaggio di Achik dopo quattro giri di lancetta e al raddoppio firmato da Triggiani al 25'. Per i celestegranata accorcia le distanze il solito Salerno. Un risultato positivo che arriva al termine di una settimana in cui, in Coppa Italia di categoria, i manfredoniani avevano battuto il San Severo per 2-0 nella gara di andata del secondo turno (a segno Potenza e un autogol dell'ex Stoppiello).