Il Corato espugna San Marco

Al "Tonino Parisi" di San Marco è il Corato a imporsi, sia pur di misura, per 2-1. Risultato prevedibile per il divario tra le due squadre. I celestegranata di mister Iannacone, tuttavia, escono da campo con onore. La sfortuna ci mette lo zampino dato che dopo poco più di un minuto di giuoco sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con Suriano. I garganici, però, reagiscono immediatamente e la riprendono col solito Salerno al 5'. Nella ripresa, è Dispoto a regalare il successo ai suoi. Risultato ininfluente per entrambe le squadre: il San Marco è ampiamente salvo, il Corato non potrà che chiudere al secondo posto, dietro al Manfredonia, e giocarsi i play-off.