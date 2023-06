Il San Marco mette a segno due colpacci

Il San Marco piazza due colpi di mercato di peso e, dopo quello già noto di bomber Trotta, si candida seriamente ai vertici della classifica del prossimo campionato di Eccellenza Puglia girone A. Nelle ultime ore il club del main sponsor Squeo e del presidente Calabrese ha ufficializzato l'arrivo di Benito Cicerelli, centrocampista e fratello dell'ex Foggia Emanuele, dal San Severo e di Matteo Triggiani, attaccante proveniente dal Manfredonia con cui ha appena ottenuto la promozione in Serie D.

Per il centrocampista classe 1996, 6 presenze col Manfredonia nella prima parte della passata stagione prima di trasferirsi al San Severo dove, nella seconda parte del campionato, ha collezionato dieci presenze e una rete. Una carriera, la sua, svoltasi prevalentemente in Serie D con le casacche di San Severo, Taranto, Cavese Manfredonia. L'esterno cresciuto nel Foggia, ha complessivamente disputato 6 stagioni e mezza di fila con sipontini, fin dai tempi della ripartenza dalla Prima Categoria nel 2018, a parte una breve parentesi con il Barletta, società nelle cui giovanili si è formato calcisticamente dopo aver iniziato col Foggia.

Per l'attaccante classe 1992, otto presenze e due reti nel corso del cammino trionfale del Manfredonia che ha dominato lo scorso torneo di "premier league" pugliese fino ad arrivare alla meritata promozione in Serie D dopo la finalissima play-off contro il Gallipoli (successivamente promosso poiché vittorioso contro l'Agropoli nella finale nazionale dei play-off di Eccellenza). Cresciuto calcisticamente con i sipontini prima e nel Torino poi, fece parte della rosa del Foggia in Serie D nella stagione 2012/2013 (una sola apparizione per lui). Poi le esperienze con le maglie del Gargano in Promozione, Atletico Vieste per quattro stagioni di fila in Eccellenza pugliese per un totale di 22 gol messi a segno in 90 presenze complessive, Unione Calcio Bisceglie e Molfetta, sempre in Eccellenza Puglia, fino ad arrivare al Mezzolara in Serie D.