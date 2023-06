Tris di conferme per il San Marco

La "famiglia" San Marco conferma altri tre elementi che continueranno a essere a disposizione di mister Iannacone. Tra i pali ci sarà ancora l'esperto Antonio Coppola, classe 1977, alla sua decima stagione di fila con i celestegranata. Per lui, nella passata stagione, due presenze nel girone A di Eccellenza pugliese che si aggiungono alle 38 complessive collezionate dal 2014 in poi, sostanzialmente "chioccia" dei vari guardiapali che si sono alternati nella rosa sammarchese. Confermato anche Michele Iannacone, classe 2006, centrocampista cresciuto nel vivaio garganico e che nella passata stagione ha messo insieme dieci presenze. Infine, conferma anche per Alessandro Azzarone, attaccante classe 2006, quattro apparizioni nello scorso torneo. Cresciuto nel Teramo, è arrivato a San Marco nella seconda parte dell'ultimo campionato dopo le esperienze con Gambatesa e Tito.