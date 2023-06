Il San Marco riparte dai Magnifici 7. Tanti quanti sono i rinnovi in vista della stagione 2023/2024. Tutti calciatori di comprovata esperienza e fedeltà ai colori sociali. Una ossatura di base collaudata a cui si andranno presto ad aggiungere i "colpi" di mercato tanto attesi dai tifosi garganici.

Gli utlimi due calciatori a rinnovare in questi giorni sono Alessandro Fiorentino, difensore classe 1992, arrivato alla sua quinta stagione con la squadra garganica. Nell'ultimo torneo di Eccellenza Puglia girone A, ha disputato 22 incontri che si vanno a sommare alle altre 46 presenze dal 2018 al 2022 intermezzate dalla parentesi al Campomarino. Cresciuto nel Sant'Onofrio San Giovanni Rotondo, ha vestito in carriera le casacche di Manfredonia, Isernia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e Madrepietra Apricena.



A lui si aggiunge il centrocampista Angelo Colella, classe 1987, 18 presenze e quattro gol nell'ultimo campionato con i sammarchesi. Arrivato la scorsa estate dopo una lunghissima militanza con la casacca dell'Atletico Vieste, con cui ha collezionato un totale di 360 partite disputate e 52 gol in 13 stagioni e mezza (un breve intermezzo a Corato con 12 presenze e due reti del 2017/2018), è cresciuto nel Foggia e ha indossato in carriera anche la casacca dell'Atletico Bovino per quattro campionati segnando 53 gol in 105 apparizioni.