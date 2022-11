Due calci da fermo e il San Marco piega il Borgorosso

Il San Marco torna a brindare ai tre punti e lo fa davanti al proprio pubblico. Al "Tonino Parisi" ci pensano Angelo Colella su punizione al 35' e Lorenzo Salerno dagli undici metri al 77' ad avere ragione del Borgorosso Molfetta che pure era riuscito a pareggiare monentaneamente con Ventura al 54'. I molfettesi recrimiano contro l'arbitro, Doronzo di Barletta, sia per il calcio di rigore concesso ai garganici che per le due espulsioni che hanno costretto i baresi in nove uomini. Con la vittoria odierna i celestregranata vanno a quota dieici in classifica, in condominio con il Polimnia, a -1 dall'Orta Nova e -3 dalla coppia San Severo-Real Siti. Un successo che fa sicuramente morale per la pattuglia di mister Marcello Iannacone, peraltro ottenuta contro un'avversaria che si sta ben comportando in questa stagione.