Quinto straniero per il Real Siti: è un centrocampista

Silvio Varela Semedo, classe 2000 di nazionalità portoghese, è un nuovo centrocampista del Real Siti. Per il regista alto 193 cm, trascorsi in Portogallo e Lussemburgo. In Italia, nella passata stagione, esperienze in Promozione sarda con la Paulese, che lo aveva prelevato dai lussemburghesi del Folschette, e il Barisardo. "Centrocampista moderno, stranamente dinamico visto le lunghe leve", commenta il general manager Michele Rossetti. Semedo è il quarto straniero nella rosa del Real Siti dopo il confermato Bax e Muzzo in difesa, Mabo in mediana e Thiam in attacco.