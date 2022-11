Tris Real Siti nel derby col San Marco

Tre gol, un palo e una partita mai in discussione. Gabriel Alves ha aperto le danze su assist di Taccarelli, raddoppio di Costa (al quarto centro in stagione), tris di Ibra Bayo che al volo realizza su assist di Coversano. Il Real Siti di mister Lo Polito si impone nettamente sul San Marco al "San Rocco" di Stornara e si piazza a metà classifica viaggiando in tranquillità. Domenica scorsa prova di carattere in casa del Mola .Costa (assist di Barrasso) e Alexis Ramos, ben servito da Taccarelli, gli autori dei gol della rimonta contro i baresi. I sammarchesi di mister Iannacone, invece, alla seconda sconfitta di fila, restano terzultimi a quota sette punti, due in meno del Polimnia attualmente fuori dalle sabbie mobili.