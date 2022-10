Doppietta di Alexis Ramos e il Real Siti batte di misura il Polimnia

Prezioso successo, sia pur di misura, per il Real Siti di mister Lo Polito che batte 2-1 il Polimnia, penultimo in classifca a un sol punto. Una doppietta di Alexis Ramos per avere ragione degli ospiti di Polignano a Mare che vanno a segno con Ievolella. Con questo successo la squadra di Stornara si porta a quota sette punti in classifica, in condominio con Canosa e Unione Calcio Bisceglie, mantenendo un ottimo distacco dalle sabbie mobili della classifica dove, per ora, sono invischiate l'Incedit, i polignanesi e il Vigor Trani, squadra "materasso" del girone A di Eccellenza pugliese.