San Marco sconfitto a Molfetta. Rimonta Real Siti contro il Canosa

San Marco sconfitto a Molfetta contro il Borgorosso nell'anticipo della 23esima giornata. Decisivo Vitale al 20' del primo tempo. Il Real Siti, invece, recupera il doppio svantaggio tra le mura amiche contro il Canosa. A Stornara, canosini in doppio vantaggio con Perez al 13' e Trotta al 32' del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Lo Polito riacciuffa gli avversari con Alves al 16' e Ramos al novantesimo. In virtù di questi risultati, sammaechesi fermi a 30 punti ma sicuramente tranquilli. Verdazzurri in terzultima posizione a quota 26 insieme al San Severo.