Real Siti scatenato: arrivano 6 volti nuovi

Real Siti scatenato sul mercato. Negli ultimi giorni sono ben 6 i volti nuovi approdati alla corte di mister Pino Lo Polito. Ovviamente non potevano mancare gli stranieri ad aumentare ancor più la già nutrita pattuglia verdazzurra. In attacco è arrivato Ayoub Lazrag, classe 1999, doppio passaporto marocchino e spagnolo. Ha giocato in 2B spagnola (la nostra C) con il Navalcarnero ed il Toledo. Ma nel suo passato c’è anche la squadra filiale dell’Atletico Madrid e alcune presenze nella rappresentativa nazionale Under 20 del Marocco. Per la difesa, invece, ha firmato Yerisay Hernandez, terzino classe 2004. Arriva dall’Acodetti ed è cresciuto nella cantera dell’Union de Las Palmas. Due i nuovi portieri: il primo è Andrea Piserchia, classe 2004. Lunga trafila nelle giovanili di Foggia, Bisceglie e Cerignola. Ultima maglia indossata quella del Barletta. Assieme a lui Carlo Cuomo, altro 2004. Ex Salernitana, Sorrento e Nocerina. Arriva dal Costa d’Amalfi, in Eccellenza campana. In difesa è arrivato anche Davide Cavaliere, terzino classe 2006. Svezzato dal settore giovanile del Foggia, proviene dal Gambatesa. Colpo di mercato quello in attacco dove è stato ufficializzato Cristofaro Morra, classe 1998, nella prima parte di stagione al San Severo e alla ricerca del riscatto dopo la non esaltante esperienza in giallogranata.