Secondo volto nuovo per il Real Siti

Il secondo volto nuovo del Real Siti è quello di Mirko Russo, centrocampista classe 1999, nelle ultime due stagioni al Pietramontecorvino, in Eccellenza molisana. Cinque gol nel primo campionato prima di subire un infortunio all'inizio della passata stagione che lo ha costretto ai box per lungo tempo. Adesso, pienamente ristabilito, è pronto per mettersi a disposizione di mister Ciurlia, fortemente voluto dal general manager Michele Rossetti. Cresciuto nel Foggia, ha giocato nello Sporting Fulgor Molfetta e nel Manfredonia nel 2017/2018 (in Serie D per 12 presenze totali) prima di passare all'Atletico Vieste prima (25 presenze e un gol nella stagione 2018/2019 sempre in Eccellenza pugliese) e all'Orta Nova poi per due stagioni, dal 2019 al 2021 (15 presenze complessive e un gol)