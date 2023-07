Una conferma e un ritorno per il Real Siti

Doppia operazione per il Real Siti che annuncia il rinnovo con il difensore Gerardo Reddavide, classe 2003, 17 presenze nella passata stagione in Eccellenza Puglia girone A. Cresciuto nel Cerignola, ha esordito nella "premier league" pugliese nella seconda parte della stagione 2021/2022 collezionando quattro apparizioni con la casacca del San Severo.

In attacco arriva Giovanni Grasso, 23 presenze e 10 gol nell'ultimo torneo di Promozione Puglia girone A con la maglia del Lucera. L'attaccante classe 2000 è cresciuto nel Foggia e nel Cerignola e ha già giocato con San Marco, Vastese, Orta Nova e VeLa Fc. Per lui si tratta di un ritorno, avendo giocato con il Real Siti nella prima parte di stagione 2020/2021, sempre in Eccellenza, mettendo assieme quattro apparizioni e un gol.