Real Siti sprecone, il Borgorosso espugna il "San Rocco"

Real Siti sconfitto in casa dal Borgorosso Molfetta che espugna il "San Rocco" di Stornara grazie a un gol messo a segno da Vitale al 33' su calcio di punizione. I verdazzurri, tuttavia, hanno l'occasione per raddrizzare le sorti della gara a dieci minuti dalla fine ma Alves fallisce dagli undici metri spedendo alto sopra la traversa. Nel finale espulsi Hernandez nel Real Siti e Cascione tra i molfettesi. In classifica la squadra di mister Lo Polito resta a quota 24 in posizione comunque tranquilla.