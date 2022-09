La legione straniera del Real Siti soccombe in casa contro il Bisceglie

La legion straniera del Real Siti perde in casa all'esordio in campionato di Eccellenza pugliese contro il più quotato Bisceglie che punta al ritorno in Serie D, quantomeno passando per i play-off. Al "San Rocco" di Stornara passano i nerazzurrostellati con il più classico dei risultati grazie ai gol di Barletta e Marasciulo nella ripresa. Gli uomini di mister Cinque conquistano i primi tre preziosi punti stagionali. Per i verdazzurri di mister Lo Polito, invece, ancora tanto da lavorare, soprattutto per amalgamare un gruppo decisamente eterogeneo, al solito ricco di stranieri, ma sempre in grado di tirare fuori interessanti individualità.



Real Siti: Lutzardo, Jammeh, Ciccone, Reddavide, Bayo (44’ st Alves), Stufano, Leonetti (25’ st Gennariello), Barrasso, Ramos, Igor, Ferrandez (25’ st Valencia). In panchina: Miranda, De Vera, Fanelli, Cartagena, Ndumu, Conversano. Allenatore: Giuseppe Lo Polito.

Bisceglie: Tarolli, Barletta, Logrieco (27’ st Marasciulo), Stele, Sanchez, Rodriguez, Bonicelli (44’ st Fanelli), Paolillo, Salguero (50’ st Ferrante), De Vivo (45’ st Grumo), Dargenio. In panchina: Zinfollino, Polverino, Losapio, Stefanini, Pacione. Allenatore: Franco Cinque

Abitro: Valcaccia di Castellammare di Stabia (assistenti De Marzo e Bono di Bari).

Reti: 33’ st Barletta, 48’ st Marasciulo.

Note: ammoniti Ferrandez e Barrasso per il Real Siti; Paolillo, Rodriguez, De Vivo e Dargenio per il Bisceglie. Angoli: 6-5 per il Bisceglie.