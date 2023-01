Un tempo per parte, il Pietra spreca una vittoria acquisita in trasferta

Il Pietramontecorvino si morde le mani per aver gettato alle ortiche una vittoria che, a fine primo tempo, pareva acquisita. A Guglionesi, infatti, i rossoneri dei Monti Dauni si portavano in doppio vantaggio nella prima frazione grazie a una doppietta di Balletta al 22' e al 24'. Nella ripresa crolla la squadra di mister Mennella e i padroni di casa risollevano le sorti della contesa con Quarta al 63' e Valenti al 77'. In classifica il Pietramontecorvino è a quota 19 punti, due soli in più rispetto alla zona play-out.