Eccellenza: Incedit finalmente tre punti, Real Siti marcia. Ko San Marco, San Severo in totale crisi

Primi tre punti in campionato per il Foggia Incedit che batte il San Severo al campo Figc con il più classico dei risultati grazie ai gol messi a segno da Albano al 16' e Doukoure al 30' della prima frazione. Un derby che si è disputato ad appena tre giorni di distanza da quello di Coppa Italia di categoria e che aveva visto i "canarini" di mister La Salandra imporsi con un perentorio 6-1 al "Ricciardelli" grazie ai gol di Doukoure (doppietta), Stele, Ambrosino, Monopoli e Narciso. Per i sanseveresi gol della bandiera di Dascoli.

Per il San Severo, dopo gli addii del "diesse" Belen Sosa e di mister Maffucci prosegue la crisi che, al momento, appare irreversibile. E siccome al peggio non c'è mai fine, da ieri i giallogranata sono ultimi in classifica a quota zero. Finanche il Canosa, partito da -9 e battendo la Molfetta Sportiva, è passato a quota 2 in classifica.

Il Real Siti continua a sorprendere e vince anche contro il Corato per 2-1. Al San Rocco di Stornara i verdazzurri la chiudono già nella prima frazione grazie a Di Bari e Thiam. Nella ripresa i coratini accorciano le distanze con Cianci. Terzo posto in classifica per la squadra di mister Ciurlia a quota 12.

Il San Marco perde a Molfetta. Ed è fisiologico contro la corazzata dell'Eccellenza Puglia girone A. Eppure sono proprio i garganici a portarsi in vantaggio al 25' con Ricucci. Nella ripresa, al 54' Falciano e al 67' Scanzano ribaltano il risultato per i padroni di casa. In classifica i celestegranata restano a quota 4 punti.