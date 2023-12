Eccellenza: l'Incedit sorride, il San Marco travolge il San Severo. Incredibile crollo Real Siti

Ci pensa il solito Doukoure al 23' a regalare altri tre punti al Foggia Incedit che, stavolta, se li va a prendere fuori casa contro la Nuova Spinazzola e adesso, a 19 punti, inizia a portarsi fuori dalla "extra large" zona play-out iniziando a coltivare sogni di gloria. Del resto, con l'organico che si trova a disposizione mister La Salandra, sarebbe impensabile non puntare ai play-off.

Respira il San Marco che straccia il povero San Severo nel derby del "Tonino Parisi" per 7-0. A segno Salerno con una tripletta, Ndiaye con una doppietta e Triggiani e Coco per completare l'opera. Con questo successo, i garganici si portano a quota 17 punti mentre i sanseveresi restano sempre ultimi a quota zero.

Black-out Real Siti che al "San Rocco" viene strapazzato dal Molfetta con un tennistico 0-6. Poker di bomber Lopez, Lavopa e Carissimi nel tabellino dei marcatori. I verdazzurri restano fermi a quota 24 punti, quarti in classifica.