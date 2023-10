Eccellenza: Real Siti in scioltezza contro il San Severo. Crollo Incedit. Il San Marco si morde le mani

Sorride solo il Real Siti che ha vita facile a San Severo e travolge i giallogranata con un tennistico 6-0. A segno Ibra, Mlinde e Kadim nei primi dieci minuti della prima frazione. Nella ripresa doppietta di Di Bari e ancora Kadim per i verdazzurri di mister Ciurlia che si piazzano al terzo posto in classifica con 15 punti. Notte fonda a San Severo dove tengono banco le vicende societarie e in campo ci va l’Under 19 visto che sono stati svincolati tutti i calciatori tesserati in estate dal “diesse” Belen Sosa. Mister Maffucci, invece, si è accasato alla Virtus Bisceglie.

Tonfo del Foggia Incedit a Polignano a Mare. Il Polimnia si impone con un perentorio 5-0 grazie ai gol messi a segno da Emane al 28’ e al 31’ del primo tempo, Marasciulo, D’Amico e Grassi nella ripresa. I punti in classifica per la squadra di mister La Salandra restano 6 e, in generale, sono la rappresentazione di un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative rispetto alla squadra costruita in estate.

Il San Marco, altra compagine che finora ha deluso, si morde le mani per una vittoria sfumata al 96’ contro la Nuova Spinazzola al “Tonino Parisi”. Passano in vantaggio gli ospiti nel primo tempo con Bonanno. Colella e Salerno la ribaltano nella ripresa ma è Lasalandra a siglare il gol decisivo del due pari nel recupero con un tiro dal limite. I celestegranata passano a 5 punti in classifica, anche in questo caso decisamente al di sotto delle aspettative estive.