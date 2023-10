Eccellenza: Incedit e San Marco ko, crollo San Severo, vince solo il Real Siti

Domenica negativa per tre squadre su quattro di Capitanata in Eccellenza Puglia girone A.

L'unica che sorride è il Real Siti che batte 4-1 la Molfetta Sportiva (a segno Caruso) in trasferta grazie ai gol messi a segno da Muzzo, Mlinde, Melino e Cormio. Con questa vittoria, i verdazzurri si piazzano al terzo posto in classifica (assieme al Polimnia), in zona play-off, a 9 punti dopo quattro giornate.

Dopo tre pareggi di fila nelle prime tre di campionato, il Foggia Incedit cade sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie con un secco 3-0 firmato da Mbaye, Zinetti e Bufi. Ancora zero, quindi, nella casella delle vittorie dei dauni che, per organico a disposizione, avrebbero sicuramente potuto fare di più in questo avvio di stagione ma che, invece, stanno deludendo.

Male anche il San Marco che perde in casa 2-1 contro il quotato (ma pesantemente penalizzato) Canosa. Passano i garganici con Azzarone, poi i canosini pareggiano con Montrone su punizione e sbancano nel recupero con Turitto. I rossoblu sono ora a -1 dopo essere partiti da -9.

Ultimo in classifica, se non fosse per l'handicap con cui è partito il Canosa, è il San Severo. Al "Ricciardelli" passa la corazzata Molfetta, prima a 12 punti, per 3-1. Nonostante l'iniziale vantaggio dei sanseveresi con Dailos Cabrera su rigore sul finire della prima frazione, ci pensano Vicedomini con una doppietta e Scanzano a mettere le cose a posto per i biancorossi. Quarta sconfitta e clima già pesante con i tifosi che, in settimana, avevano avuto un faccia a faccia col "diesse" Belen Sosa e con mister Maffucci. Ma, evidentemente, nella città dell'Alto Tavoliere i problemi sono quelli societari prima ancora di un progetto tecnico al momento deficitario.