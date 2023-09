Eccellenza: "harakiri" Incedit, ko San Marco e San Severo. Real Siti sorride

La notizia di giornata è l'autentico suicidio casalingo del Foggia Incedit di mister La Salandra. Al campo Figc, infatti, i "canarini" chiudevano il primo tempo con un secco 3-0 contro la Molfetta Sportiva. A segno Tigre al 7' e poi due colpi mortali in due minuti inferti da Doukoure al 43' e Siclari al 45'. Nella ripresa, invece, i molfettesi compiono il miracolo con Bonasia che va a segno al 56' e all'83' e poi con Palmieri all'85'.

Il San Marco ne prende tre a Polignano a Mare. Una doppietta di D'Amico su calcio di rigore in entrambi i casi e il gol di Roncone affondano i garganici. Seconda sconfitta in altrettante partite per i celestegranata di mister Iannacone, a San Severo domenica scorsa in Coppa Italia di categoria.

Il San Severo perde di misura in casa dalla neopromossa Virtus Mola. 3-2 il finale con il Mola che si porta in vantaggio al 20' con Strippoli. Poi i giallogranata di mister Maffucci ribaltano la situazione con lo spagnolo Pipo al 26' su punizione e con Barrasso allo scadere della prima frazione. Ma non basta: nella ripresa, nel giro di quattro minuti, il Mola ristabilisce la superiorità con Avantaggiati e Colella rispettivamente al 2' e al 6'. Fatale l'espulsione comminata al sanseverse Conversano per doppia ammonizione che spiana la strada alla rimonta dei baresi.

Sorride soltanto il Real Siti di mister Ciurlia che vince 2-1 al "San Rocco" contro la neopromossa Nuova Spinazzola. A segno Di Bari al 35' e Muzzo al 59' per i verdazzurri. Ladogana accorcia le distanze per gli ospiti all'80'.