Eccellenza: Real Siti vincente, l'Incedit blocca la capolista, San Marco e San Severo ko

Prosegue la sorprendente marcia del Real Siti che espugna il campo della Virtus Mola per 2-1 e guadagna altri tre punti che fanno 19 in totale e terzo posto in classifica, uno solo in meno del tandem Molfetta (bloccato sul pari a Foggia) e Unione Calcio Bisceglie. Tutto nel primo tempo: al vantaggio dei molesi con Manzari hanno risposto Russo prima e Cormio.

Il Foggia Incedit blocca sull'uno a uno la capolista Molfetta al campo Figc. Passano dapprima i dauni col solito Doukoure al 14' mentre gli ospiti acciuffano il pareggio solo all'87' con Colamesta. Ora la squadra di mister La Salandra è a 10 punti in classifica. Ufficiale anche l'arrivo del portiere classe 1999 Alejandro Lutzardo, nella prima parte di questa stagione al Termoli in Serie D.

Cade il San Marco al "Tonino Parisi" contro il Corato che passa due volte nella ripresa con Lo Russo e Pellegrini. Nel recupero gol della bandiera celestegranata da parte di Cicerelli. I garganici sono terzultimi a quota 6 punti.

Ancora una sconfitta per la Juniores del San Severo che perde al "Ricciardelli" 5-1 contro il Borgorosso Molfetta e resta mestamente ultimo in classifica a 0 punti.