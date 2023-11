Eccellenza: Incedit "flash", pareggi per San Marco e Real Siti

Al Foggia Incedit basta un gol dell'ex San Severo Casella al primo minuto per battere il Borgorosso Molfetta e portarsi a quota 16 punti in classifica. Pareggi, invece, per il Real Siti che comunque porta a casa un buon punto da Canosa che, senza penalizzazione di 9 punti, sarebbe addirittura capolista. Al vantaggio dei verdazzurri siglato da Ciccone, risponde Sarr, tutto nella prima frazione di gioco. Ora la squadra di mister Ciurlia è al quarto posto con 24 punti. Ottimo, invece, il punto preso dal San Marco sul terreno della capolista Unione Calcio Bisceglie. I padroni di casa concretizzano al 25' con Amoroso servito da Andriano che supera Coppola e deposita in rete. A 36' della ripresa lancio lungo di Pellegrini per Trotta, Baggini svirgola sorprendendo il proprio portiere per il pari celestegranata che passano a 14 punti in classifica. Sempre mestamente ultimo a quota zero il San Severo che ne prende sette in casa contro il Bisceglie.