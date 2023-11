Eccellenza: Gran vittoria dell'Incedit nel derby con il Real Siti. Risorge il San Marco

Il Foggia Incedit compie una autentica impresa battendo nel derby il Real Siti al campo Figc. Non era facile per la squadra di mister La Salandra al cospetto della sorpresa del girone A di Eccellenza pugliese. Infatti i verdazzurri chiudono il primo tempo in doppio vantaggio grazie ai gol di Thiam al 12' e Cormio al 23'. Due sberle che avrebbero messo ko chiunque ma Siclari al 38' riesce ad accorciare le distanze. I foggiani reagiscono alla grande nella ripresa e ribaltano il risultato con una doppietta del solito Doukoure al 60' e al 70'. Il Real Siti resta a 22 punti che valgono il terzo posto in classifica. I "canarini" passano a quota 13 punti.

Il San Marco ottiene una prestigiosa vittoria al "Tonino Parisi" contro il quotato Bisceglie grazie al risveglio dal letargo di bomber Trotta e passa a quota dieci punti. Nulla da fare, come sempre, per il disastrato San Severo che almeno riesce a non perdere di goleada stavolta. Al "Ricciardelli" passa la Molfetta Sportiva per 3-0. Proprio i biancorossi passano a quota quattro punti in classifica e sono penultimi, dietro i giallogranata mestamente a zero.