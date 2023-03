L'Orta Nova torna da Polignano a Mare con un punto che muove la classifica, non foss'altro per le altrui disgrazie di giornata di Real Siti, San Severo e Canosa, tutte sconfitte. Passano in vantaggio i padroni di casa con Roncone al 25' ma la squadra di mister Di Flumeri perviene al pareggio con Lanzone al 62'. Minuti finali incandescenti con vantaggio ortese di Di Dedda all'86' e ancora Roncone a segno per il Polimnia all'88.